На президентские выборы 2024 года Центризбирком получит рекордные 33 миллиарда рублей

Об этом сообщает газета РБК.

Расходы на работу центральной избирательной комиссии вырастут более, чем на 50% по сравнению с ранее запланированными в бюджете. Дополнительные 14 миллиардов связаны с проведением выборов Президента – сказано в пояснительной записке к бюджету. По данным РБК, двукратное увеличение объёмов средств связано с тем, что на грядущих выборах планируется повсеместное внедрение электронного голосования. Об этом ранее говорила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Указанная сумма, по словам аналитиков, включает в себя также затраты на возможный второй тур. Эти выборы могут стать самыми дорогими в новейшей истории России. Для сравнения на президентскую гонку в 2018 году потратили 14 миллиардов рублей, а в 2012 году – всего 10.

Минфин по закону должен выделить деньги в течение десяти дней после решения Совета Федерации о назначении даты выборов. Этот период приходится на декабрь 2023 года, поэтому выделение средств запланировано именно на этот год.

В Центризбиркоме и в министерстве финансов пока никак не комментировали опубликованные данные.