Верховная рада Украины отправила в отставку своего спикера Дмитрия Разумкова

Это была инициатива правящей партии «Слуга народа», которая посчитала, что он перестал быть частью команды. После голосования в парламенте Разумков дал понять, что у него есть президентские амбиции.

Разумков отметил, что партия «Слуга народа» после прихода к власти изменила своим принципам. В последнее время теперь уже бывший спикер парламента Украины выражал несогласие с президентом Владимиром Зеленским по целому ряду вопросов. Разумков, в частности, выступал за смягчение языковой политики и против санкции в отношении СМИ.