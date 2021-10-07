Сегодня истекает срок давности по делу Анны Политковской

Прошло пятнадцать лет со дня ее убийства. Организаторы и исполнители преступления осуждены, чего нельзя сказать о заказчиках. Об этом говорит замглавного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов в фильме-расследовании, который выпущен к сегодняшней годовщине.

Сегодня в редакции «Новой газеты» будет открыт музей Анны Политковской. Он разместился в комнате, в которой она работала. Политковская была застрелена в подъезде своего дома на Лесной улице.

Возле подъезда дома на Лесной улице, в который 15 лет назад последний раз зашла Анна Политковская, лежат гвоздики и розы. Цветы приносят, хотя и не часто. Среди тех, кто это сделал на моих глазах, было несколько молодых людей. В их числе студент Андрей, ему 21 год.

Заметим, именно Политковская была одним из парламентёров в Норд-осте в октябре 2002-го года, она добилась того, чтобы заложники в центре на Дубровке получили воду и соки, и в числе других отнесла их. Критика Путина и Кадырова, репортажи о нарушениях прав человека в Чечне. Это была журналистка, которая меняла мир, говорили люди. Очень не хватает её статей, в которых главными были человечность и стремление найти правду, призналась Эху участница антивоенных пикетов Ольга МАзурова.

Из подъезда, к которому несли цветы, вышел местный житель Евгений, он рассказал «Эху», что последствия того страшного дня, когда убили обозревателя Новой до сих пор остаются.

Политковскую убили за профессиональную деятельность, которая мешала властям, убеждён москвич Владимир. Он сожалеет, что качество журналистики со времени убийства обозревателя «Новой» в стране ухудшается.

Все люди, с которыми поговорил корреспондент «Эха», уверены, что власти не хотят многие годы назвать имя заказчика, как это происходило и в случаях с другими резонансными убийствами журналистов и оппозиционных политиков.

Обвиняемыми по делу об убийстве журналистки проходили пять человек. Пожизненный срок получили чеченский криминальный авторитет Лом-Али Гайтукаев и убийца Рустам Махмудов. Остальные получили длительные сроки заключения.

Сайт «Дойче велле» публикует интервью с австрийской журналисткой, встречавшейся с Анной Политковской, которая считает, что сегодня, через 15 лет после ее гибели, она вряд ли бы могла работать в России. С обзором публикации — Ринат Валиулин.

Сюзанна Шоль, бывший многолетний корреспондент австрийского телеканала в Москве, говорит о сознательном затягивании расследования гибели журналистки Новой газеты с целью не называть имена заказчиков. Шоль предполагает, что причиной ее убийства стало то, что в каком-то из своих расследований Политковская, цитата, «дошла до точки, которая была неприятна властям России, и в первую очередь, высшему руководству Чечни». “ Она была неудобной, … и в авторитарном государстве, если таких людей невозможно замолчать, их убивают”, конец цитаты.

Сюзанна Шоль сожалеет, что спустя полтора десятилетия после убийства Анны в подъезде ее дома, истек срок давности преступления, но о заказчиках до сих пор ничего не известно, и они могут избежать наказания. Она не теряет надежды, что когда в России к власти придет новое поколение, руководство страны попытается разобраться с “ темными пятнами истории”, в том числе, с убийством Бориса Немцова, снова цитата: “ Было бы хорошо, если бы российская история оказалась изучена лучше, чем советская”.

«Немецкая волна» вспоминает целый ряд городов Европы, где именем Анны Политковской после ее гибели в 2006-м году были названы парки, скверы, площади и улицы.