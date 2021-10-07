В Финляндии приостановлено использование вакцины Moderna среди мужчин моложе тридцати лет из-за сообщений о редких побочных эффектах, пишет газета Guardian. Ранее Швеция и Дания также прекратили прививать Moderna лиц в возрасте до тридцати лет. В качествен альтернативы им предложена вакцина Phizer.
2021-10-07T13:34:24+03:00
2021-10-07T13:34:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2915808-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:34, 07 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…