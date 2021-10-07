В Финляндии приостановлено использование вакцины Moderna среди мужчин моложе тридцати лет из-за сообщений о редких побочных эффектах, пишет газета Guardian. Ранее Швеция и Дания также прекратили прививать Moderna лиц в возрасте до тридцати лет. В качествен альтернативы им предложена вакцина Phizer.