Сегодня истек срок давности по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской

«Следствие не называет имен заказчиков и по всей видимости им удастся избежать наказания», — отмечает «Новая газета». Тем не менее, редакция намерена добивать возобновления следствия.

Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Киллер сделал четыре выстрела в упор, в то м числе контрольный – в голову. В 2014 году мосгорсуд вынес решение по фигурантам уголовного дела Рустама Махмудова и Лом Али-Гайтукаева приговорили к пожизненному лишению свободы. По версии следствия, Махмудов был исполнителем, а Гайтукаев – организатором убийства. Также осуждены трое посредников. При этом заказчик до сих пор неизвестен. Коллеги Политковской считают причиной убийства профессиональную деятельность. Журналисты уверены, что многие улики обстоятельства указывают на причастность к преступлению руководства Чечни.