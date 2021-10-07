Центральный аппарат Следственного комитета будет расследовать уголовные дела о пытках осужденных в Саратовской области

Такое указание дал глава СК Александр Бастрыкин – для наиболее полного и объективного расследования. Так сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Ранее стало известно о возбуждении нескольких уголовных дел. ФСИН сообщила об увольнении начальника тюремной больницы, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, в отставку подал начальник управления ФСИН по Саратовской области Алексей Федотов.

Кстати, летом Федотов был награждён медалью Русской православной церкви – за сохранение духовных ценностей. На это обратил внимание писатель и богослов Андрей Кураев. Еще двое сотрудников управления получили грамоты. Награждал представителей ФСИН лично митрополит Саратовский и Вольский Игнатий.

