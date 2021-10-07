Основателю компании Group-IB Илье Сачкову предъявлено обвинение в госизмене

Сейчас с ним проводятся следственные действия, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сачкову грозит до двадцати лет тюрьмы. Сам бизнесмен не признает свою вину. Защита обжаловала арест. Мать Сачкова, Людмила, в письме президенту Владимиру Путину попросила освободить ее сына.