Основателю компании Group-IB Илье Сачкову предъявлено обвинение в госизмене

Сейчас с ним проводятся следственные действия, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сачкову грозит до двадцати лет тюрьмы. Сам бизнесмен не признает свою вину. Защита обжаловала арест. Мать Сачкова, Людмила, в письме президенту Владимиру Путину попросила освободить ее сына.
2021-10-07T13:32:03+03:00
2021-10-07T13:32:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 07 октября 2021
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