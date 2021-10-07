По данным оперативного штаба, в России за сутки умерли 924 человека с подтвержденным коронавирусом

Выявлено более 27,5 тысяч новых случаев заболевания, в том числе в Москве более 5,4 тысяч. Суточное количество инфицированных выросло на 50%.
2021-10-07T13:31:44+03:00
2021-10-07T13:31:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 07 октября 2021
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