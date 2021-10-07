Следствие по делу об убийстве Политковской следует продлить при наличии такой юридической возможности – Песков

Следствие по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской следует продлить при наличии такой юридической возможности. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Здесь я не могу квалифицированно давать оценку юридическим возможностям продления этого срока, это просто не входит в мою компетенцию. Но, безусловно, если юридически такая возможность существует, то, конечно, неотвратимость наказания за подобные преступления все-таки является, наверное, первоочередной задачей», — сказал Песков.

Срок давности по делу об убийстве журналистки истекает сегодня.

Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ «За журналистику и демократию» за профессиональную работу в поддержку «прав человека и свободы средств массовой информации», застрелили в Москве в подъезде ее дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли.

В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима.

Бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, помогавший убийцам, приговорен к 11 годам заключения. Он отбывает наказание в Рязанской области. По данным суда, конец срока отбывания наказания Павлюченкова — 22 августа 2022 года.