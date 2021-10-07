Журналист «КП» в Белоруссии Можейко не обращался с просьбой о предоставлении российского гражданства – Песков

Журналист «Комсомольской правды» в Белоруссии Геннадий Можейко не обращался с просьбой о предоставлении российского гражданства. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Насколько я знаю, он не обращался за российским гражданством», — сказал он.

На вопрос о том, может ли Можейко рассчитывать на помощь России в случае получения российского гражданства, Песков ответил, что «он все равно останется при этом гражданином Белоруссии, и все равно у него будут свои отношения с белорусскими властями».