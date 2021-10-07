Цены на природный газ в Европе этим утром резко снизились

За тысячу кубометров топлива теперь предлагают чуть больше тысячи долларов.

На утренних торгах цена голубого топлива потеряла более 800 долларов. Это произошло после серьезного скачка накануне. На протяжении нескольких недель стоимость газа в Европе непрерывно росла, установив несколько рекордов. Максимум составлял почти 2000 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты издания Financial Times связывают сегодняшнее падение цен с вчерашними словами президента России Владимира Путина о возможном увеличении предложения на газовом рынке Европы со стороны отечественных компаний. По мнению Путина, в росте цен виноваты сами европейцы, которые отказались от долгосрочных контрактов и хотели перейти к торговле газом на бирже. Однако аналитики считают, что на такие колебания цен влияют прежде всего низкий уровень заполненности подземных хранилищ, а также снижение предложения. Эксперты полагают, что после заполнения резервуаров и увеличения количества поставщиков цены продолжат расти вплоть до отметки в 2500 долларов.

Вице-премьер российского правительства Александр Новак, ранее сказал, что только «Северный поток – 2» может помочь европейскому рынку не допустить подобных колебаний цен в будущем.