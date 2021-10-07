Следователи уже предъявили обвинение в госизмене основателю компании Group-IB Илье Сачкову, сообщают агентства, ссылаясь на источники в силовых структурах. Ранее суд арестовал его на два месяца. Бизнесмен вину не признает. Мать Сачкова, Людмила, ранее попросила президента Владимира Путина освободить ее сына. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это письмо пока в Кремле не видели, но понимают эмоциональное состояние женщины.
2021-10-07T13:03:25+03:00
2021-10-07T13:03:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:03, 07 октября 2021
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