Следователи уже предъявили обвинение в госизмене основателю компании Group-IB Илье Сачкову, сообщают агентства, ссылаясь на источники в силовых структурах. Ранее суд арестовал его на два месяца. Бизнесмен вину не признает. Мать Сачкова, Людмила, ранее попросила президента Владимира Путина освободить ее сына. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это письмо пока в Кремле не видели, но понимают эмоциональное состояние женщины.