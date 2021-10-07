В Москве впервые с середины июля выявлены более пяти тысяч заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 27 с половиной тысяч новых случае заражения ковидом. Как следует из свежего отчета властей, это максимальные показатели с начала года.

В столице число заболевших за день подскочило сразу на две тысячи. Госпитализация потребовалась каждому пятому, рассказали в оперативном штабе города. Москва, Подмосковье и Петербург традиционно в лидерах по числу выявленных случаев.

Тем временем новые рекорды по числу инфицированных установлены в Самарской, Нижегородской и Воронежской областях, Башкирии, Пермском крае и Крыму.

За сутки от ковида скончались 924 человека. Это чуть ниже показателей среды.

Наибольшее число смертей традиционно приходится на Москву и Петербург.

В Калининградской области могут перестать оказывать плановую медицинскую помощь, предупредили местные власти. Это связано с тем, что больницы переполнены пациентами с коронавирусом. Губернатор Антон Алиханов сообщил агентству РИА Новости, что пока коек достаточно, но, учитывая темпы распространения вируса, ситуация может быстро измениться.