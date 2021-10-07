Рост заболеваемости коронавирусом в Москве продолжится – эксперт

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве продолжится. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» аналитик открытых данных Александр Драган.

«Этот взрывной рост, который мы наблюдаем, начался не сегодня и не вчера. Москва уверенно прирастает с начала сентября, и больше месяца госпитализации здесь растут на 25-30% в неделю. Поэтому это часть тенденции по росту заболеваемости. Здесь нет ничего неожиданного, и рост будет продолжаться, особенно в отсутствие вменяемых ограничений, которых сейчас в Москве нет», — отметил эксперт.



Драган добавил, что многие либо не делают тесты на коронавирус, либо их делают неправильно или поздно, поэтому они не попадают в статистику. По его словам, из-за этого в Москве на самом деле может быть в три раза больше заболевших, чем по официальным данным. «По моим грубым оценкам, основанным на смертности и уровне госпитализации, в Москве реально порядка 15 тысяч заболевших в сутки», — заключил он.

Как сообщалось, в Москве за сутки выявлено 5404 новых заболевших коронавирусом. 6 октября было выявлено 3589 заболевших.