Суд в Петербурге признал блогера Мысливца виновным в распространении недостоверной информации о вакцине от ковида

Районный суд в Санкт-Петербурге признал местного блогера Антона Мысливца виновным в распространении недостоверной информации о вакцине от коронавируса. Ему назначено наказание в виде двухсот часов обязательных работ. В пресс-службе суда отмечают, что блогер признал вину.