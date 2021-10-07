Суд в Петербурге признал блогера Мысливца виновным в распространении недостоверной информации о вакцине от ковида

Районный суд в Санкт-Петербурге признал местного блогера Антона Мысливца виновным в распространении недостоверной информации о вакцине от коронавируса. Ему назначено наказание в виде двухсот часов обязательных работ. В пресс-службе суда отмечают, что блогер признал вину.
2021-10-07T12:34:56+03:00
2021-10-07T12:38:05+03:00
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12:34, 07 октября 2021
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