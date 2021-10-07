Чрезвычайное происшествие в Иркутской области

По данным источника ТАСС, взрыв прогремел на нефтяном танкере «Семен Дежнев». Это произошло на реке Лене. Пострадали два человека. Других подробностей пока нет.
2021-10-07T12:33:13+03:00
2021-10-07T12:33:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 07 октября 2021
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