Верховная Рада Украины отправила в отставку своего спикера Дмитрия Разумкова

Депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» инициировали эту процедуру. Они утверждали, что Разумков перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Сам он, выступая в парламенте сегодня, заявил о смене принципов, с которыми партия «Слуга народа» пришла к власти в 2019 году.
2021-10-07T12:05:32+03:00
2021-10-07T12:14:51+03:00
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12:05, 07 октября 2021
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