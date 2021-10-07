Верховная Рада Украины отправила в отставку своего спикера Дмитрия Разумкова

Депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» инициировали эту процедуру. Они утверждали, что Разумков перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Сам он, выступая в парламенте сегодня, заявил о смене принципов, с которыми партия «Слуга народа» пришла к власти в 2019 году.