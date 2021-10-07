Счетная палата установила, что минеральные воды и другие природные ресурсы Северного Кавказа используются неэффективно

Государственная компания «Кавминкурортресурсы» далека от рачительности. Минеральную воду часто продают в убыток, а в санаторные ванны вместо нее наливают водопроводную воду. Как сообщает РБК счетная палата проводила проверку компании с декабря прошлого по сентябрь этого год и выяснила, что в ее распоряжении госструктуры находятся более 40 процентов запасов воды и лечебных грязей. При этом водные ресурсы освоены всего на 15 процентов, а грязевые лишь на 1. Основным покупателем продукции являются санатории Федерации независимых профсоюзов. Аудиторы установили, что при общем росте количества отдыхающих, поставки не растут. Более того, в сравнении с 2019 годом они уменьшились на 35 процентов, а доходы сократились и вовсе на 75. Связано это с изношенностью сетей и тем, что лечебные учреждения вместо природных веществ используют заменители.



В этом году на курортах Кавказских минеральных вод отдохнут более миллиона человек. После резкого сокращения туристических потоков в 2020 году спрос восстановился.