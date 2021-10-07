Уголовные дела о пытках осуждённых в Саратовской области переданы в центральный аппарат Следственного комитета

В рамках расследования будут проверены и установлены все обстоятельства совершенных преступлений, об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета. Как стало известно сегодня, ещё 14 человек рассказали об издевательствах в Областной туберкулёзной больнице Саратова. Об этом рассказала адвокат Снежана Мунтян. Она добавила, что в ближайшее время подаст заявления в Следственный комитет для возбуждения нового уголовного дела. Накануне, глава ФСИН России уволил троих сотрудников регионального ведомства включая его руководителя Алексея Федотова. Своей должности также лишился начальник тюремной больницы Павел Гаценко. На данный момент следователями возбуждено пять уголовных дел по фактам насилия над заключёнными.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщила, что направила Федеральной службе исполнения наказаний ходатайство о проведении проверки в туберкулёзной больнице. Она добавила, что держит ситуацию на контроле.

Следственный комитет также возбудил уголовное дело после видеозаписи с избиением заключённого в белгородской исправительной колонии №4.