В России отмечен резкий рост числа зараженных коронавирусом

За сутки выявлено более 27.5 тысяч новых случаев. Остается высокой смертность от ковида. За день скончались 924 человека – похожий показатель был накануне.

Ухудшается эпидемиологическая обстановка в столице, судя по данным оперативного штаба. За день ковид подтвердился почти у 5,5 тысяч человек, и это на две тысячи больше, чем накануне.

Аналитик открытых данных Александр Драган объяснил «Эху», что рост заболеваемости коронавирусом в Москве начался гораздо раньше.

Драган добавил, что многие либо не делают тесты на коронавирус, либо их делают неправильно или поздно, поэтому они не попадают в статистику. По его словам, из-за этого в Москве на самом деле может быть в три раза больше заболевших, чем по официальным данным.