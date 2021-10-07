В России выявлено 27 550 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 27 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 924 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 20 330 человек.
2021-10-07T11:43:22+03:00
2021-10-07T11:45:16+03:00
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11:43, 07 октября 2021
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