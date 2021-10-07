Президентские выборы в 2024 году обойдутся России в 33 миллиарда рублей, пишет газета РБК

Она отмечает, что выборы могу стать самыми дорогими в истории России. Предвыборная компания и голосование в 2018 году обошлись бюджету в 14 миллиардов рублей.
2021-10-07T11:35:28+03:00
2021-10-07T11:42:55+03:00
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11:35, 07 октября 2021
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