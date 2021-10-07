Цены на газ в Европе опустились ниже тысячи долларов

Накануне фьючерсы стоили почти две тысячи, и это были рекордные показатели. Эксперты связывают снижение цен с заявлениями России о намерении увеличить поставки газа в Европу. На этом фоне сегодня снижаются цены на нефть.
2021-10-07T11:34:44+03:00
2021-10-07T11:39:39+03:00
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11:34, 07 октября 2021
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