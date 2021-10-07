Сегодня в Дании начинает работу комиссия по расследованию действий кабинета министров связи с забоем норок

Ей предстоит оценить, были ли для этого законные основания. В качестве свидетелей выступит премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Первый случай коронавируса на датской норковой ферме был зарегистрирован в июне прошлого года. Позже была обнаружена его мутация. В правительстве посчитали, что это угрожает людям. Было принято решение уничтожить 17 миллионов животных.