Gulagu.net располагает косвенными доказательствами причастности российских силовиков к экспорту пыток в Белоруссию

Проект Gulagu.net располагает косвенными доказательствами того, что российские силовики могут иметь отношение к экспорту пыток в Белоруссию. Подробности сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

По его словам, это подтверждают его источники во ФСИН. «Несколько разных сотрудников из разных регионов рассказали, что в период, когда шла история с подавлением мирного протеста в Белоруссии, целый ряд бойцов отряда спецназа из нескольких регионов уезжал куда-то, и это была повышенная секретность. И один из них рассказывал, что кто-то из них рассказал, что он в это время был в Минске. Поэтому есть определенные данные, что часть бойцов отрядов специального назначения ФСИН перемещалась в Белоруссию для усиления внутри тюрем», — отметил Осечкин.

Он также обратил внимание на то, что, если внимательно отслушать аудиодорожки у опубликованных видео с доказательствами жестокого обращения с задержанными в СИЗО Минска; и сопоставить их с аудиодорожками, полученными во время подавлений акций протеста в колонии №15 ГУФСИН по Иркутской области в апреле 2020 года, «когда спецназ избивал более 400 осужденных», то можно выявить схожие моменты. «Там даже голоса очень похожи. Они говорят характерные фразы, одинаково оскорбляют тех, кого они бьют: что задержанных в Минске, что осужденных здесь. У нас нет прямых доказательств, как по ОТБ-1, но есть целый ряд фактов, которые указывают, что действительно часть бойцов отрядов спецназа ФСИН перебрасывалась в Белоруссию для усиления спецслужб республики, чтобы они более жестко действовали по отношению к задержанным», — заключил Осечкин.