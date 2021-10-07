Проект Gulagu.net опубликует новые видео с пытками российских заключенных в ближайшие 2 дня

Проект Gulagu.net опубликует новые видео с пытками заключенных из вывезенного из России архива в ближайшие 2 дня. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

«В ближайшие 1-2 дня мы обязательно сделаем публикации. Сложность заключается в том, что большую часть этого видеоархива публиковать в полном объеме просто нельзя – нам заблокируют канал», — отметил он.

Как рассказал Осечкин, видео о пытках в Саратовской области, которое Gulagu.net опубликовал позавчера, и которое стало основанием для возбуждения 6 уголовных дел; вчера поздно вечером было удалено «Ютубом».

«Потому что действительно, притом, что мы старались обрезать, заблюрить, какую-то часть закрыть; это шокирующий контент. Мы понимаем администрацию «Ютуба», и спасибо, что они дали возможность это продемонстрировать сотням тысяч людей, доказать системный характер пыток и развеять все сомнения. Выкладку следующего видео мы будем продумывать более тщательно, чтобы оно и в «Ютубе» осталось, и в нашем Телеграм-канале», — добавил Осечкин.

Что касается доказательств подлинности видео пыток заключенных из вывезенного из России архива, основатель Gulagu.net подчеркнул, что все метаданные там есть. «Геолокация, подтверждение всех этих файлов. Понятно, когда они созданы, где они скопированы. Все это сохранено. И здесь отрицать и отпираться властям бесполезно», — уточнил он.

Осечкин также сообщил, что «прежде чем публиковать эти видео, эксперты и адвокаты Gulagu.net в Саратовской области с помощью уже известных заключенных смогли найти и идентифицировать большую часть пострадавших». «Адвокаты перед публикацией видео к ним зашли, показали им скриншоты, они сами себя опознали и под протоколы опроса адвокатам дали подробные показания, кто из садистов и сотрудников ОТБ-1 их связывал и пытал», — заключил он.