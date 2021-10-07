В Москве за сутки выявлено 5404 новых заболевших коронавирусом

В Москве резкий рост числа инфицированных коронавирусом. За сутки выявлено почти 5,5 тысяч новых случаев, и это почти на две тысячи больше, чем накануне (3589 заболевших). Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов.