Журналистов белорусского интернет-издания Tut.by обвинили в разжигании вражды

Фигурантам грозит тюремный срок.

Проработавшее 20 лет информационное медиа активно освещало постпрезидентские протесты и последовавшие репрессии, но теперь на территории республики объявлено вне закона. Власти еще летом признали издание экстремистским, такой же решение принято в отношение аналога ресурса под названием Зеркало.

Серьезное давление испытывает и сотрудники редакции. Журналистов Tut.by уже обвиняли в уклонении от уплаты налогов. В офисах проходили обыски. Часть коллектива задержали. Теперь новое дело – о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Кто именно стал подозреваемым на этот раз, не уточняется.

Читателям издания грозит административная ответственность вплоть до ареста за репост публикация Tut.by.