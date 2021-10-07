Z Архив новостей новости
5 6 6 364
11:10, 07 октября 2021

Журналистов белорусского интернет-издания Tut.by обвинили в разжигании вражды

Фигурантам грозит тюремный срок.

Проработавшее 20 лет информационное медиа активно освещало постпрезидентские протесты и последовавшие репрессии, но теперь на территории республики объявлено вне закона. Власти еще летом признали издание экстремистским, такой же решение принято в отношение аналога ресурса под названием Зеркало.

Серьезное давление испытывает и сотрудники редакции. Журналистов Tut.by уже обвиняли в уклонении от уплаты налогов. В офисах проходили обыски. Часть коллектива задержали. Теперь новое дело – о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Кто именно стал подозреваемым на этот раз, не уточняется.

Читателям издания грозит административная ответственность вплоть до ареста за репост публикация Tut.by.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Концерт под портретом Сталина прошел в красноярской школе в День учителя 00:33 Концерт под портретом Сталина прошел в красноярской школе в День учителя Родители возмутились, а учителя пояснили, что просто хотели обратиться к истории…

5 307 6 26878 06.10
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Новицкий актер, музыкант, эколог

Кто кричал «Слава Украине!» в Петербурге? Всем присутствующим было приказано оставаться на местах, ибо пассажиры кораблика должны дать письменные пояснения, кто из них посмел кричать во время плавания «Слава Украине!»...

5 446 6 48391 03.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

И снова об иноагентах и Британии Если кратко: частью британской истории и культуры стало регулярное использование незаконных приемов в международных делах во благо интересов Королевства…

5 168 6 18494 04.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Об этом Сара Рейнсфорд и BBC не расскажут Среди упомянутых целей проектов — стимулирование правозащитной деятельности, поддержание ЛГБТ-сообщества, развитие сети независимых журналистов и блогеров… Инициирование и продвижение таких проектов выходит за рамки российского законодательства…

5 79 6 8729 04.10
Блоги

Отчет Технической группы по проверке системы ДЭГ Выдвигаемые экспертами версии о «подозрительном» поведении графиков связаны с внешними факторами, к примеру, временем информационных рассылок…

5 165 6 23522 01.10
Блоги

«Продолжение следует» «Новая газета»

+ «Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно!» Подкаст «Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно!» Подкаст Обсуждаем с Павлом Каныгиным, который на протяжении семи лет вел в «Новой» расследование по делу МН17...

5 68 6 22411 30.09
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Наконец-то игровой фильм про Литвиненко! Показ сериала состоится в середине следующего года…

5 31 6 5230 01.10
Интервью Интервью

Дмитрий Рогозин гость: Дмитрий Рогозин глава «Роскосмоса»

О запуске на МКС киноэкипажа Все настаивали на том, чтобы, с одной стороны, сделать первое честное кино о реальном космосе в самом космосе, и не руками дилетантов, а именно профессиональных кинематографистов…

5 41 6 6976 05.10
Блоги

ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…

5 102 6 18034 01.10
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Год без Ирины Славиной Славину затравили. Её сожгли в огне травли…

5 47 6 8943 02.10
Блоги

+ Oxxxymiron: Юра Хованский не оправдывает терроризм 00:53 Oxxxymiron: Юра Хованский не оправдывает терроризм «Судят его за песню, которая написана в саркастической манере. Он в этой песне издевается над террористами»...

5 30 6 5757 08:26
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Жалкие лягушатники Саркози, вишь, посадили, браслетик надели на ножку коррупционную… А он нам не чужой, кстати!..

5 134 6 80467 30.09
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Хозяин газа вступает в игру После обеда цена на газ уменьшилась на $600 и затормозила на отметке $1325. Financial Times связывает это чудо со словами Путина, что Россия может подсобить Европе…

5 37 6 7662 10:14
Блоги

+ «Мне не за что просить прощения» «Мне не за что просить прощения» «Что касается наших изоляторов, где мы держим осужденных и фигурантов уголовных дел, — они не хуже, чем в Британии или США. Я вам это гарантирую»...

5 154 6 32623 01.10
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Саакашвили из тюрьмы обратился к своим сторонникам с письмом Политик призвал граждан принять участие в сегодняшних местных выборах, а затем защищать результаты голосования…

5 88 6 21796 02.10
Блоги

Письмо матери Ильи Сачкова Владимиру Путину Я уверена, что теперь многие задумаются об отъезде из страны. И опять «потекут мозги» за границу, а здесь останутся блогеры, бездарные певцы и прочие «Шариковы»...

5 210 6 52539 06.10

Популярное за неделю

Новости

Сергей Шойгу наказал военных за организацию почетного караула для венчания потомка Романовых в Петербурге Их привлекли к дисциплинарной ответственности…

5 13 6 19616
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы вытащили из урны 6 голосов реальных избирателей, заменили их 6 голосами бота, и при 10% ботов мы имеем 100% за «Единую Россию». В Чечне не сработали бы лучше, а вы — блокчейн, блокчейн…

5 41 6 61007 02.10
#слушать 50:24 8читать $скачать HD / SD
Голосование

3537144
«Судебные дела Московского царства эпохи первых Романовых, ХVII век»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 3464 03.10
Блоги

Открытое письмо Артура Стеценко, мужа вице-президента Сбербанка Марины Раковой «Я не комментирую ситуацию с Мариной, так как действительно не знаю, где она находится. Но хотел бы сказать про моих бывших коллег…»

5 158 6 189468 03.10
Интервью Полный Альбац

гости: Сергей Смирнов, Роман Доброхотов, Галина Арапова, Григорий Охотин

Куда несётся Кремль? Евгения Альбац: Я себе задавала вопрос: ну откуда у них такая истерика? Что с ними происходит? Я сегодня ночью, когда читала это расследование, все поняла…

5 62 6 59902 04.10
#слушать 47:31 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9283893
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5046326

Сегодня в эфире