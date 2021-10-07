Москва не верит в искренность заявлений НАТО о намерении продолжать диалог, заявляют в МИДе России

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что Россия не собирается ни на кого нападать, а заявления об агрессии используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники вблизи российских границ. Накануне было объявлено о решении выслать восемь сотрудников представительства России при НАТО. «Ни к чему хорошему это не приведет», — сказал Эху зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный.

Североатлантический альянс уже высылал российских дипломатов из Брюсселя в 2009 году. Это происходило на фоне конфликта в Южной Осетии