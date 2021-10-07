Европарламент принял резолюцию с обвинениями в кибератаках в адрес России, Китая и Северной Кореи

В ней говорится, что Москва, Пекин и Пхеньян используют вредоносную кибердеятельность для достижения политических и экономических целей. Резолюция принята на фоне новых обвинений России в хакерских атаках в США. Телеканал CNN утверждает, что российские киберпреступники в последние месяцы пытались проникнуть в правительственные сети США и Европы.