Европарламент принял резолюцию с обвинениями в кибератаках в адрес России, Китая и Северной Кореи

В ней говорится, что Москва, Пекин и Пхеньян используют вредоносную кибердеятельность для достижения политических и экономических целей. Резолюция принята на фоне новых обвинений России в хакерских атаках в США. Телеканал CNN утверждает, что российские киберпреступники в последние месяцы пытались проникнуть в правительственные сети США и Европы.
2021-10-07T13:05:00+03:00
2021-10-07T13:05:23+03:00
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13:05, 07 октября 2021
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