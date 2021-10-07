В разных регионах России вводят новые коронавирусные ограничения

Власти Калининградской области сегодня предупредили о возможном прекращении оказания плановой медицинской помощи.

Губернатор региона Антон Алиханов в интервью агентству РИА-новости отметил, что на сегодняшний день коек хватает на всех пациентов. Но нужно учитывать небывалые, по его словам, темпы распространения инфекции, в связи с которыми ситуация может быстро измениться. В регионе уже наблюдается серьезный рост заболеваемости и смертности от ковида. Количество летальных исходов в сентябре выросло более чем на 20%. Алиханов подчеркнул, что в плановой медицинской помощи никогда не будет отказано детям, онкобольным, а также в случаях инфарктов, инсультов и других оперативных вмешательств.

Ранее в федеральном правительстве сообщили, что с начала месяца рост заболеваемости коронавирусом в стране составил 30%. Ситуация, по официальным данным, ухудшается в 64 регионах. Вчера в России был зафиксирован новый максимум скончавшихся – более 900 человек.

В Роспотребнадзоре причиной резкого роста числа заболевших и умерших от ковида назвали сезонный фактор. В ведомстве уверены, что рост можно остановить только всеобщей вакцинацией.