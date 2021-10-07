На Сицилии начались съёмки нового фильма об Индиане Джонсе, роль которого вновь исполнит актер Харрисон Форд

На Сицилии начались съёмки нового фильма об Индиане Джонсе, роль которого вновь исполнит американский актер Харрисон Форд, сообщают итальянские СМИ. Власти Сиракуз отметили, что подобное масштабное кинопроизводство делает рекламу городу. В проекте задействованы более восьмисот человек. Съемки будут проходить на фоне археологических памятников и в других городах Сицилии. Напомним, первый фильм об Индиане Джонсе вышел в 1981 году.