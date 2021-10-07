Шведская академия должна объявить сегодня имя лауреата Нобелевской премии по литературе

В прошлом году его получила американская поэтесса Луиза Глюк за «безошибочно узнаваемый поэтический голос». Церемония вручения Нобелевских премий состоится 10 декабря в онлайн-формате. Медали и дипломы лауреаты будут получать дома – через посольства Швеции в разных странах.