Шведская академия должна объявить сегодня имя лауреата Нобелевской премии по литературе

В прошлом году его получила американская поэтесса Луиза Глюк за «безошибочно узнаваемый поэтический голос». Церемония вручения Нобелевских премий состоится 10 декабря в онлайн-формате. Медали и дипломы лауреаты будут получать дома – через посольства Швеции в разных странах.
2021-10-07T10:36:35+03:00
2021-10-07T10:44:21+03:00
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10:36, 07 октября 2021
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