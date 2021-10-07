Анна Кузнецова, покинувшая пост детского омбудсмена, подтвердила, что может стать вице-спикером Госдумы

Депутат Госдумы Анна Кузнецова, покинувшая пост детского омбудсмена, подтвердила, что может стать вице-спикером Нижней палаты парламента. В интервью агентству РИА Новости она сказал, что этот вопрос обсуждался на заседании генсовета «Единой России». Сегодня, кстати, «единороссы» должны выбрать руководителя своей фракции.

Председатель партии Дмитрий Медведев предложил вакантное место Владимиру Васильеву. Он занимал аналогичную должность в Государственной думе позапрошлого созыва. После этого, на протяжении трёх лет Васильев руководил Дагестаном. Оставив этот пост, он стал советником Владимира Путина. Вместе с руководителем фракции партия выберет его первых заместителей. На эти должности предложили назначить создателя законопроекта о клевете в интернете Дмитрия Вяткина и экс-председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова. Предполагается, что они будут курировать законотворческую работу и оргвопросы. По итогам выборов в Госдуму единороссы сохранили Конституционное большинство в нижней палате парламента.

Первое заседание Госдумы нового созыва назначено на 12 октября.