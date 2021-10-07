Суд США согласился принять от российского бизнесмена Олега Тинькова почти 450 миллионов долларов

Это предусмотрено в соглашении по делу о неуплате налогов, которое он заключил с американским минюстом. В общей сложности Тиньков выплатит более пятисот миллионов. Как ожидается, приговор по делу бизнесмена будет вынесен 29 октября. Прокуратура обещала не требовать для него тюремного срока.
2021-10-07T10:33:49+03:00
2021-10-07T10:49:28+03:00
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10:33, 07 октября 2021
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