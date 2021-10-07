Суд США согласился принять от российского бизнесмена Олега Тинькова почти 450 миллионов долларов

Это предусмотрено в соглашении по делу о неуплате налогов, которое он заключил с американским минюстом. В общей сложности Тиньков выплатит более пятисот миллионов. Как ожидается, приговор по делу бизнесмена будет вынесен 29 октября. Прокуратура обещала не требовать для него тюремного срока.