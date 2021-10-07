Цена фьючерсов на газ в Европе упала почти на 17%

Стоимость приближается к тысяче долларов, тогда как накануне за тысячу кубометров давали более тысячи девятисот. Эксперты связывают это с обещаниями России увеличить поставки в Европу. На этом фоне, кстати, сегодня снижаются цены на нефть.
2021-10-07T10:32:44+03:00
2021-10-07T10:49:53+03:00
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10:32, 07 октября 2021
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