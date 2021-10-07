Газ на биржевых торгах в Европе подешевел сегодня почти на пять процентов

Сейчас его стоимость составляет около 1200 долларов за тысячу кубометров. Напомним, минувшим вечером цена снизилась на фоне обещаний России увеличить поставки в Европу. Также сегодня продолжают снижаться цены на нефть.
2021-10-07T10:06:50+03:00
2021-10-07T10:10:03+03:00
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10:06, 07 октября 2021
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