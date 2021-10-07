Театральное сообщество России обсуждает возможное слияние МХТ имени Чехова и театра Наций

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в авторской колонке на первой полосе «Независимой газеты» называет данную информацию странной, но не исключает, что объединение театров вполне возможно. Ещё Олег Табаков хотел вернуть здание бывшего филиала МХТ, где ныне находится театр Наций. По словам Заславского, режиссёр говорил, что вопрос почти решён, однако был потрясён, когда помещение отдали его бывшему ученику Евгению Миронову. Театровед отмечает, что позиции нынешнего художественного руководителя МХТ Сергея Женовача можно назвать шаткими. Не так давно он снял с показа кассовые спектакли «Идеальный муж» и «Примадонны». При этом телеграм-каналы, пишущие о театральной жизни, сообщают об увольнении едва ли не всего административного состава и о конфликте с пока ещё действующим директором МХТ. Заславский подчёркивает, что московскому художественному театру не хватает бывалого успеха. Нынешние спектакли не вызывают огромного ажиотажа, как это было при Табакове. Однако официального подтверждения информации о возможной отставке Женовача, как и о вероятном слиянии МХТ с театром Наций пока нет.

Ранее пресс-атташе МХТ имени Чехова сообщил, что комментарии о жизни театра руководство собирается дать позже.