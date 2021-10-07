Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении сотрудников сетевого издания «Тут бай»

Их обвиняют в разжигании розни. Портал был заблокирован министерством информации Белоруссии в середине мая. В августе суд признал его экстремистским.
2021-10-07T10:05:39+03:00
2021-10-07T10:05:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:05, 07 октября 2021
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