Организация выборов президента России в 2024 году, по данным РБК, обойдется в 33 миллиарда рублей

Эта сумма в два раза больше потраченной во время избирательной кампании в 2018 году.

За 20 лет при Владимире Путине выборы главы государства стали дороже почти в 10 раз. Если в 2004 году на них потратили меньше 3 миллиардов рублей, то в 2024 году они обойдутся уже в 33 миллиарда. Такая сумма указана в пояснительной записке к бюджету, проект которого правительство внесло в Госдуму на минувшей неделе. Хотя в прошлом году Белый дом зарезервировал на эти целые менее внушительные средства.

Эксперты объясняют ожидаемое увеличение расходов расширенным внедрением электронного голосования. Использование онлайн-платформы на выборах президента допускали ранее в ЦИКе и Совете Федерации. Как отмечают опрошенные РБК аналитики, к удорожанию кампании ведет увеличение количества регионов, где можно будет проголосовать удаленно. В стоимость, вероятнее всего, заложат траты на сами цифровые технологии и на кибербезопасность.

По словам экспертов, в бюджет закладывается максимальная сумма расходов на выборы. Реальная стоимость кампании может быть ниже, например, из-за колебаний курса рубля.