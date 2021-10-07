В России сегодня в широкий прокат выходит фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать»

Последний раз роль секретного агента исполнял британский актер Дениел Крэйг.
Напомним, мировая премьера фильма состоялась недавно в Лондоне. Ее несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса.
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Последний раз роль секретного агента исполнял британский актер Дениел Крэйг.
Напомним, мировая премьера фильма состоялась недавно в Лондоне. Ее несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса.
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…