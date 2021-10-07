МВД утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж

Теперь родитель должен указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещает детям выезжать. В старом регламенте ничего не говорилось о порядке отзыва заявления – теперь он прописан.
2021-10-07T09:36:41+03:00
2021-10-07T10:55:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2915676-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3539940.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:36, 07 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…