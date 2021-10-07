Россия потратила более 3,5 млн евро на выплату компенсаций за пытки в колониях и СИЗО, которые были назначены ЕСПЧ

Россия потратила более трех с половиной миллионов евро на выплату компенсаций за пытки в колониях и СИЗО, которые были назначены Европейским судом по правам человека. Как пишет газета РБК, это подсчёты правозащитников с 2015 года. Максимальные суммы были выплачены истцам, которые содержались в исправительных учреждениях Нижегородской и Костромской областей, Санкт-Петербурга и Забайкальского края.
2021-10-07T09:36:14+03:00
2021-10-07T10:17:31+03:00
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09:36, 07 октября 2021
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