Россия потратила более 3,5 млн евро на выплату компенсаций за пытки в колониях и СИЗО, которые были назначены ЕСПЧ

Россия потратила более трех с половиной миллионов евро на выплату компенсаций за пытки в колониях и СИЗО, которые были назначены Европейским судом по правам человека. Как пишет газета РБК, это подсчёты правозащитников с 2015 года. Максимальные суммы были выплачены истцам, которые содержались в исправительных учреждениях Нижегородской и Костромской областей, Санкт-Петербурга и Забайкальского края.