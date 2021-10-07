Авария с участием семи автомобилей произошла утром на московской кольцевой дороге в районе Ясенево

Как сообщает Департамент транспорта, движение по трассе затруднено. На месте аварии свободны лишь две полосы из пяти. На месте сейчас работают оперативные службы города.
2021-10-07T09:34:19+03:00
2021-10-07T09:34:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 07 октября 2021
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