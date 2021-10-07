Цены на нефть сегодня продолжают снижаться

В Лондоне баррель марки Brent стоит 80 долларов 78 центов. Напомним, накануне цены упали на два процента в связи с сообщениями о росте запасов в США, а также из-за снижения стоимости газа. В данном случае сыграли роль обещания России увеличить поставки в Европу.