Цены на нефть сегодня продолжают снижаться

В Лондоне баррель марки Brent стоит 80 долларов 78 центов. Напомним, накануне цены упали на два процента в связи с сообщениями о росте запасов в США, а также из-за снижения стоимости газа. В данном случае сыграли роль обещания России увеличить поставки в Европу.
2021-10-07T09:08:47+03:00
2021-10-07T09:08:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:08, 07 октября 2021
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