В Вологодской и Рязанской областях вводится обязательная вакцинация для некоторых граждан

Список тех, кто должен сделать прививку от коронавируса несколько отличается, но в основном в эту категории попали сотрудники сферы торговли, услуг, общепита и культурных учреждений. В Вологодской области, в частности, в перечень вошли работники образования и здравоохранения. Разнятся и сроки выполнения поручения почти на месяц. Более жесткие условия власти поставили в Рязанской области. Там до 1 ноября все указанные категории граждан должны привиться первым компонентом вакцины.

В некоторых регионах решили ужесточить ограничительные меры. Так, в Архангельской области с 11 октября вводят QR-коды о вакцинации при посещении массовых мероприятий и заведений общепита.

На днях вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала ввести аналогичные ограничения и в других субъектах. По ее словам, ситуация с коронавирусом ухудшается в 64 регионах страны.

В России пять дней подряд выявляли более 25 тысяч новых случаев инфицирования за сутки. Смертность вчера вновь стала максимальной сначала пандемии.