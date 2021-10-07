Готовится новое предложение о маркировке ложной информации в интернете

По данным газеты «Ведомости», с ним выступили ряд российских медиа.

Несколько крупнейших отечественных СМИ, среди которых ТАСС, РБК, Интерфакс, планируют сегодня подписать соглашение. Меморандум описывает механизм, по которому должны будут действовать электронные ресурсы в случае обнаружения ложной или неточной информации.

Если на какой-то российской интернет-площадке появляется сообщение, которое может оказаться ложным, платформа обязана будет обратиться к одному из СМИ-подписантов для проверки его достоверности. И в случае, если новость окажется фейком, она будет маркирована, удалена или приоритет в её показе будет сокращен. Особое внимание планируют уделять сообщениям о количестве погибших во время терактов, коронавирусной статистике и исторических событиях.

О своем согласии на участие в этом проекте уже сообщили представители компаний Рамблер и Авито. А вот в Яндексе и Мэйл-групп пока отказались от комментариев. Зарубежные платформы не попадают под действие данного соглашения.

Пока меморандум будет содержать только основные положения без всех необходимых деталей – сообщают его создатели. Участникам предстоит позже договориться, как именно будет осуществляться мониторинг и маркироваться такой контент.