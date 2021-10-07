В США обвинили российских хакеров в новой атаке на правительственные сайты

На Западе считают, что за этим стоят те же люди, которые в конце прошлого года взломали системы госучреждений по всему миру.

Правительственные сети США и Европы не раз атаковали за последние месяцы. Об этом рассказали телеканалу CNN в руководстве компании Mandiant, которая отслеживает действия хакеров. Там утверждают, что за атаками стоит группа злоумышленников из России. Она, как сообщили в компании, создала серьёзную угрозу для ряда госструктур и поставщиков технологий в страны Северной Америки и Европы. Хакеры применяли новое оборудование и методы, добавили собеседники телеканала. Они обвинили в инцидентах ту же группу россиян, которая почти год назад устроила масштабную хакерскую атаку с помощью программного обеспечения компании Solarwinds. По данным агентства Bloomberg тогда взломали не менее двухсот организаций по всему миру, в том числе правительственные учреждения. В США от хакеров пострадала, в том числе, система министерств финансов, энергетики и управления по телекоммуникациям. Западные СМИ также сообщали, что за атакой может стоять связанная с российской Службой внешней разведки хакерская группа Cozy Bear. Москва причастность к случившемуся отрицала.

США после инцидента ввели санкции против России. Атаки в киберпространстве президенты Джо Байден и Владимир Путин обсуждали на июньском саммите в Женеве.