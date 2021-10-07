Самая холодная ночь с начала осени зафиксирована в Москве

На главной столичной метеостанции на ВДНХ температура опускалась ниже нуля градусов. По прогнозу, в ближайшие две ночи возможны заморозки до минус двух.
2021-10-07T08:37:17+03:00
2021-10-07T08:37:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:37, 07 октября 2021
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