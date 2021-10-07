Россия предлагает увеличить продажи газа на электронной торговой площадке «Газпрома» для стабилизации ситуации на европейском рынке. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
Это предложение поддержал президент Владимир Путин.
РФ предлагает увеличить продажи газа на электронной площадке «Газпрома» для стабилизации ситуации на европейском рынке
Россия предлагает увеличить продажи газа на электронной торговой площадке «Газпрома» для стабилизации ситуации на европейском рынке. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.